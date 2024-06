Linnapeaga kohvitajad saavad näha ja osta uusi Tartu meenemünte

Esitlusel saavad lisaks linnapea Urmas Klaasile sõna Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik ja kuldmündi kunstnik Heino Prunsvelt. Ka saab kuulata pillimees Silver Sepa muusikat.

Kohapealt on võimalik huvilistel soetada hõbe- ja kuldmünti nii eraldi kui ka komplektina. Müük kestab kella 13ni. Müntide esitluse päeval kehtib müügipiirang kuni kolm komplekti ostu kohta.

Mündikomplekte saab osta 1. juulist ka Omnviva e-poest ning kui komplekte jätkub, siis 2. juulist Eesti Panga muuseumipoest. Hõbe- ja kuldmüntide üksikult müümine algas juba 12. juunil Omniva e-poes ja Eesti Panga muuseumipoes.

Hõbemündi hind on 55 eurot, nimiväärtus 8 eurot ja tiraaž 5000. Kullast meenemündi hind on 260 eurot, nimiväärtus 25 eurot ja tiraaž 3000.

Tegemist on Eesti hansalinnade sarja viimaste müntidega. Varem on Eesti Pank välja andnud hansalinn Tallinnale pühendatud kuld- ja hõbemündi ning Viljandile ja Pärnule pühendatud hõbemündi.

Hansalinn Tartu hõbemündil on kujutatud akent, millest avaneb vaade Tartu raekojale. Lisaks on kujunduses kasutatud tüpograafilist lahendust sõnaga «Tartu» ning linna vappi. Hõbemündi kujunduse autor on Svetlin Balezdrov. Münt vermiti Leedu rahapajas.

Hõbemündi kujundanud Svetlin Balezdrov on Bulgaaria graafikadisainer, kes on disainistuudio Balezdrov asutaja. Svetlin Balezdrov on muu hulgas kujundanud pühendus- ja meenemünte Bulgaaria keskpangale. Samuti on ta Sofia riikliku kunstiakadeemia õppejõud.

Hansalinn Tartu kuldmündil on kujutatud tütarlapse portreed, mis on pärit Tartu Jaani kiriku lõunafassaadi kaunistavalt terrakotaskulptuurilt. Eesti üks vanimaid kirikuid, 14. sajandist pärit gooti stiilis Jaani kirik on oma rohkete terrakotaskulptuuride poolest ainulaadne kogu Euroopas. Kuldmündi kujunduse autor on Heino Prunsvelt. Seegi münt vermiti Leedu rahapajas.

Kuldmündi kujundanud Heino Prunsvelt on graafikadisainer, kes on lõpetanud Eesti kunstiinstituudi ehk praeguse kunstiakadeemia tööstuskunsti erialal. Ta on arvukate logode autor ning kujundanud tunnuseid ka riigi, ühiskonna ja kultuuriga seotud üritustele. Aastate jooksul on ta kujundanud raamatuid, pakendeid, märke, postmarke ja palju muud.

Meenemünte valmistatakse väärismetallist ja need jäädvustavad meie riigi jaoks tähtsaid sündmusi või isikuid. Meenemündid kehtivad maksevahendina üksnes selles riigis, kus need on käibele lastud. Need mündid ei ole mõeldud ringlusse, vaid pigem kogumiseks ja kinkimiseks. Tavaliselt on meenemündi hind mündi nimiväärtusest kõrgem.

Hansalinn Tartu hõbemündil on kujutatud akent, millest avaneb vaade Tartu raekojale. Foto: Eesti Pank