Püstitame mälestusmärgi suurele Eesti sõbrale Lauri Kettunenile

Võimsalt on esindatud eesti kirjandus: Peterson, Faehlmann ja Kreutzwald, Oskar Luts, Friedebert Tuglas, Lydia Koidula, Vilde koos oma iiri nimekaimuga, nüüd ka Hannes Varblane. Igaühel viimati mainituist on seos eesti keelega, kuid keelemeheks nimetada on neist ühtki liiga palju.