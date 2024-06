Erkki Bahovski: pseudopoliitika argipäev

Ajal, mil EKREs algas pereheitmine, läks minu arvepidamine lootuselt sassi selles asjas, missugusesse fraktsiooni (kui üldse) mõni riigikogu liige kuulub. EKRE pereheitmisele olid eelnenud Keskerakonna tõmblused ja Zuzu Izmailova väljaviskamine Eesti 200st. Kuid õnneks leidub inimesi ja instantse, kes suudavad vastavat arvestust pidada – teiste seas teatab ka riigikogu kodulehekülg, et fraktsioonita saadikuid on meil tervelt 17. See on ligi 20 protsenti ehk peaaegu üks viiendik parlamendist.