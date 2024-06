GALERII Maakaitsepäeval Alatskivil jagati võidutuld

Teiste hulgas esinesid maakaitsepäeval Ranna rahvamaja naisrühm Lahe, Alatskivi kunstide kooli lauluõpilased ja Alatskivi naisansambel. Huvilised said tutvuda jõustruktuuride varustuse ja tehnikaga, pakuti sõdurisuppi, korraldati pisike näidislahing. Naiskodukaitse Tartu ringkond korraldas heategevusloterii, mis oli väga menukas, nii et kolm eurot maksnud loteriipiletid said otsa paari tunniga.