VIDEO ja PILDID Inna Šulženko Harkivist: hukkunud laste monument ja ristsed, pommitabamus ja rattaretk

Selle video jätkuks on šokeeriv tõendusmaterjal hetkeist, mismoodi üks autokaamera on salvestanud raketirünnaku, ja mis kostab sinna plahvatuse järel – see on hädas inimeste nutt ja karjed. Mõlemad videod pärit Harkivist, mida Venemaa eile taas jõuliselt pommitas.

Need videod läkitas Tartu Postimehele ukrainlanna Inna Šulzenko, kes, nagu paljud mäletavad, asus oma elu sõjas ja sõja kõrval jagama juba pärast Venemaa täiemahulise agressooni algust 2022. aasta veebruaris.

Viimane pool aastat on ta vaikinud. Ta postitustest sündinud blogi jälgijad mäletavad, et sõja esimesel nädalal viis Inna Šulženko oma 9-aastase tütre Kirina sõjavarju Vilniusesse, kuna seal õppis ta tudengist poeg Ivan, ja läks ise Dniprosse tagasi. Et meestel ei ole lubatud Ukrainast lahkuda, siis jäi Dniprosse ta mees Pavlo ning Innal oli seal töö, mida ta väga armastas, kuna psühholoogina sai ta toeks olla paljudele sisepõgenikest peredele.

Kaks aastat tagasi