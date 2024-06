Võidupüha tähistamine algas Vabadussõjas langenute meenutamisega

Päevakohase sõnavõtuga esinenud linnapea Urmas Klaas rääkis, et pärast ilusat laulupidu on sama hea tunne meenutada võitu Vabadussõjas. «Meie sõnum on selge: Eesti vabadus ulatub üle aegade. Elagu Eesti!» ütles linnapea.