PANE TÄHELE! Laulupeo rongkäik paneb südalinnas ja laululava ümbruses liikluse seisma

Liin number 6 ajutine teekond vahemikus kell 14 kuni 16 on linnast väljuval suunal Rahu sild – Narva maanteent – Vene ring – Sauna – Kroonuaia. Läbimata jäävad Vabaduse puiestee, Raeplatsi ja Palmihoone peatused. Palmihoone asenduspeatus on Meltsiveski. Vabaduse puiestee ja Raeplatsi asenduspeatuseks on Linnamuuseum. Linna siseneval suunal on teekond Lai – Vabaduse sild – Vene ring – Narva maantee – Rahu sild. Palmihoone ajutine peatus paigaldatakse Laiale tänavale botaanikaia juurde. Raeplatsi asenduspeatus on Atlantis.

Alates kell 16 kuni 18 muutub liini number 6 teekond. Linnast väljuval suunal on teekond Rahu sild – Narva maanttee – Vene ring – Sauna – Kroonuaia – Herne – F. Tuglase – F. R. Kreutzwaldi. Läbimata jäävad Vabaduse puiestee, Raeplatsi, Palmihoone, Kloostri, Hurda ja Kreutzwaldi peatused. Palmihoone asenduspeatus on Meltsiveski. Vabaduse puiestee ja Raeplatsi asenduspeatuseks on Linnamuuseum. Kloostri asenduspeatuseks on Herne ning Hurda ja Kreutzwaldi asenduspeatuseks Maaülikool. Linna siseneval suunal on ajutine teekond F. R. Kreutzwaldi – F. Tuglase – Herne – Kartuli – Oa – Kroonuaia – Kroonuaia sild - Vene ring – Narva maantee – Rahu sild. Läbimata jäävad Kreutzwaldi, Hurda, Lai, Palmihoone ja Raeplatsi peatused. Hurda ja Kreutzwaldi asenduspeatuseks on Tartu Näitused. Palmihoone asenduspeatuseks on Vene, Raeplatsi asenduspeatuseks Atlantis ning Lai peatuse asenduspeatuseks Herne. Liin peatub ka Piiri ja Laululava peatustes.