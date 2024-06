Lõpuaktused ning laulu- ja tantsupeod tegid punasest huulepulgast ühe minevama kauba

Kuigi mood on aastakümneid pidevalt muutunud, siis punane huulepulk on jäänud kestma. See, mis oli moes veel viis aastat tagasi, on nüüd ammu ajast ja arust. Kui veel mõni aeg tagasi pidi teksa olema nii ümber kui vähegi võimalik, siis vaid paar aastat hiljem oodatakse, et see oleks kehast nii kaugel, kui saab. Küll aga pole kasutusest iial kadunud erkpunane huulepulk. Miks nii?