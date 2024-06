Kambja vallavolikogu jättis majandusaasta aruande kinnitamata

Vallavanema Illari Lääni hinnangul ei ole see kuigi suur murekoht. Ta selgitas, et vallavalitsus suhtles juhiste saamiseks regionaal- ja põllumajandusministeeriumiga ning samal teemal ka audiitoriga. «Kuupäevalist tähtaega meile seatud pole, seega loodame saata majandusaasta aruande koos täiendava info ning selgitustega uuesti kinnitamisele järgmisel korralisel volikogu istungil, mis toimub augustikuus,» märkis Lään. Selleks ajaks lubas Lään, et saab täiendatud ka aruandlus, mille kohta tekkis volikogu istungil küsimusi.