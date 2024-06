Delta keskuse auditooriumis tervitas aukonsuleid Tartu linnapea Urmas Klaas. «Tartu on tuntud oma tarkuse ja kultuuri poolest,» sõnas ta. «Aga nende edasi kandmiseks on vaja sidemeid välismaailmaga. Just teie aukonsulitena aitate Tartul neid sidemeid luua ja hoida. Aitäh teile!»