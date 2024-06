Kaitseväe akadeemia uueks ülemaks sai brigaadikindral Viktor Kalnitski

«See on minu jaoks tähtis päev, sest alates tänasest vastutan Eesti kaitseväe ohvitseride ja allohvitseride hariduse ja väljaõppe eest. Teiste sõnadega, Eesti kaitseväe tuleviku eest,» ütles kaitseväe akadeemia uus ülem-rektor brigaadikindral Viktor Kalnitski. «Sellest, kui hästi kaitseväe akadeemia saab oma ülesannetega hakkama, sõltub sõna otseses mõttes riigikaitse tervikuna. See ei ole kindlasti lihtne ülesanne, kuid olen valmis võtma väljakutse vastu.»

Brigaadikindral Kalnitski sõnul lähtub ta oma töös ülesandekeskse juhtimise põhimõttest, millest lähtus ka tema eelkäija kindralmajor Karus, ning ta ei pea juurutama akadeemias midagi uut, vaid jätkama sama liini ja viima seda edasi. «Ülemana hindan meeskonnatööd, sest meeskond on see, mis viib edasi. Tean, et akadeemias on toimiv meeskond ning sellega tuleb jätkata!»