Tark Tartu Erru läinud arst Jaak Aru jagab nippe neile, kes pelgavad hauda või tobuks jäämist

Pensionil doktor Jaak Aru arvab, et sile näonahk ja kohendatud silmaalused ei ole need, mis inimesest parema inimese teevad. «Natuke tüsedamad lepivad hea meelega nendega, kel ka kortsud näos, kui see inimene endast midagi kiirgab,» ütleb ta.

Kas elus on teemasid, millest rääkimisega ei tohiks inimest tülitada enne, kui ta saab 65 aastat vanaks? Et alla 65 keelatud! Kui jah, siis näib see nagu müüginipp, mis «keelatud juttudele» just nooremaid ligi meelitab.

Igaüks tahaks vaadata tulevikku, iseasi, kas just seenioride tulevikku. Sest kui see on millegi algus, siis lõpu algus. Parem on mõelda, et vähemalt mind see ei puuduta. Veel.