Narva maantee kõnnitee augud saavad lapitud

Sedasi remonditi Narva maanteed juba mitmendat korda, kuid viimaks on linnavalitsus leidnud raha ka kergliiklustee silumiseks. Sõiduteede katet uuendati Narva maanteel ja Vene ringil eraldi hankega, kergliiklusteede jaoks on linnavalitsuse eelarves eraldi 300 000 eurot, mida kasutatakse kõige katkisemate tänavate lappimiseks, selgitas Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak.

Ta lisas, et see meede on linnal kasutada olnud vaid mõni aasta ning varem on korda tehtud neid tänavaid, mis on olnud veelgi lagunenumad kui Narva maantee Tallinna-poolne kõnnitee. Ent kuna paiguti piilub sealse asfaldi alt isegi killustik välja ning augud varitsevad liiklejaid iga mõne meetri tagant, ei kannata remondiga kauem oodata.