Moonika Maaring: noored suveks tööle – miks minna ja kuidas?

Lisaks oma raha teenimisele aitab töökogemus arendada noorel eluks vajalikke oskusi, nagu aja planeerimine, suhtlemine, probleemide lahendamine ja meeskonnatöö. Need oskused on väärtuslikud nii tulevases karjääris kui ka igapäevaelus. Samuti õpetab tööleminek noortele vastutustunnet ja distsipliini.

Töökogemust hindavad ka tulevased tööandjad, kelle silmis tõuseb noore väärtus töötajana märgatavalt, kui tal on CV-s see juba varasemast elust ette näidata. Sellega eristub noor teistest eakaaslastest ja saavutab konkurentsieelise, kuna näitab, et tal on algatusvõimet, töötahet ning ülesannete täitmiseks vajalikke oskusi.