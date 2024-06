Kambja vanas koolimajas kohtuvad publiku ees kibedad kliimakriisi lood laiast ilmast

Koolilaste harimine käis selles hoones viimati 20 aastat tagasi. Möödunud aastate jooksul on oma mõju avaldanud niiskus ja õhutemperatuurid. Kahel korrusel asuvate tubade ja pikkade koridoride seintelt koorub värvi, katki pekstud akende asemele on kinnitatud plaadid, paar tuba on saanud kannatada tuleleekides.

Noorte osatäitjate trupis on kaks erilist. Kymbali Williamsi juured on Eestis ja Ghanas, ta on ühtlasi muusik ja loonud lavastusele helitausta. Sofia Filippou on tantsija, etenduskunstnik ja koreograaf Kreekast. Kodumaised näitlejad on Sander Roosimägi ja Einar Susi.