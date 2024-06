Volikogu kinnitas Reno Laidre abilinnapeaks harvaesinevas üksmeeles

Linnapea Urmas Klaas ütles kandidaati esitledes, et ametikoht vajab sisukat täitmist. Ta kiitis, et Laidrel on töökogemus linnavalitsuses, volikogus, maavanemana ja mõne teise Tartumaa omavalitsuse juhina. «Loodan, et ta elab kiiresti sisse,» sõnas Klaas.