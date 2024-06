Hulk Kambja volikogu liikmeid umbusaldab abivallavanem Toomas Järveoja

Otsatalo luges umbusaldusavaldusest, et aasta jooksul ei ole abivallavanem Toomas Järveoja aru saanud tema vastutusalasse puutuvatest teemadest, milleks on ehitus, planeeringud ja haldus. Ka heitsid umbusaldusavaldusele alla kirjutanud ette, et Järveoja ei anna volikogu istungitel ega komisjonides teda puudutavate teemade kohta adekvaatseid vastuseid. «Kuuleme tema vastustena tihti, et ta ei tea, ei oska vastata või pole asjaga kursis,» sõnas Otsatalo ettekandes.