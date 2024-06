Linnamuuseumi ja ERMi vahet sõidab taas isejuhtiv buss

Kuigi tegu on bussiga, mis teoreetiliselt saaks liikluses iseseisvalt hakkama, see siiski päris ise ei sõida. «Regulatsioonide ja ohutuse tõttu peab praegu olema bussis ka ohutusoperaator,» ütles Auve Techi juhatuse liige Johannes Mossov. Ohutusoperaator on alati bussis, et vajadusel sõiduk peatada või anda luba edasi liikuda.