Linnapea Urmas Klaasi sõnul toob see muudatus aastas ligi 200 000 eurot kokkuhoidu. «Arvestades tänast majandusseisu on see kokkuhoid vajalik. Linnavalitsus on juba mõnda aega kriitiliselt hinnanud vajadust vabanenud teenistuskohtade täitmiseks. Oleme paljudel juhtudel otsustanud, et kokkuhoiu eesmärgil jätamegi need kohad täitmata ja jagame tööülesanded ära teiste töötajate vahel,» lisas ta.