Tartu laulupeo eel leiab Raadi järve kaldal aset kontsertetendus «Mul kõige armsam»

Loo keskmes on õnn kui tähenduste virvendus elus. «Elus soovime ikka teistele midagi tähendada, sest tähendus on inimesele tähtis. Eriline tähendus on kõigel, mis sirab kaugel, teisel kaldal, rohelisemal rohul, salapäraselt kättesaamatus kauguses,» rääkis lavastaja Priit Strandberg etenduse eel.