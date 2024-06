Tartu laulupeo piletid on välja müüdud

Nädala algul andsid korraldajad teada, et laupäeva õhtul Tartu lauluväljakul aset leidvale laulupeole saab soetada veel paarsada piletit. Kolmapäevase seisuga on aga kõik piletid välja müüdud.

Tartu laulu- ja tantsupeo korraldaja, Tiigi seltsimaja direktor Maarja Liba sõnas, et lauluväljakul on ruumi 10 000-pealisele publikule, kuid müüki paisati ligi 8000 piletit. «Meil on ka müügis perepilet, kus ühe piletiga saab sissepääsu kaks täiskasvanut ning nende alaealised lapsed. Arvestasime, et keskmiselt läheb perepiletiga laulupeole neli inimest,» rääkis Maarja Liba. Veel lisas ta, et arvestasid mahutavuse osas ka sellega, et alla seitsmeaastased lapsed saavad peole tasuta.