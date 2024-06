Estiko segakoor laulis end nelja kuuga nullist laulupeole

Noorel kooril on 20 liiget, kes töötavad Estiko Grupi ettevõtetes, sealhulgas näiteks Lydia hotellis, Estiko-Plastaris ja Dorpati hotellis. Lauljate seas on neidki, kes pole kunagi varem laulmisega tegelenud või kel on sellega väga pikk vahe sisse jäänud. Lauljad viskavad ise nalja, et alguses näis mõte päriselt laulupeole jõudmisest uskumatu, sest esimestes proovides oli üksjagu jorinat ja itsitamist.