Muusik Anu Taul asus kuulmislanguse tõttu maalima ja avas näituse lodjakojas

Anu Tauli sõnul on ta muusiku ja lauljana pidanud kogu senise elu oma esmaseks loominguliseks väljendusvahendiks häält, ent viimastel aastatel süvenenud kuulmislangus tõi ta kujutava kunsti juurde.

«Ehkki laulmise kõrval on mulle alati meeldinud joonistada, hakkasin sellega taas tõsisemalt tegelema just kuulmislanguse süvenedes,» ütles ta. «Aastate eest püüdsin oma maalimiskirge taltsutada. Nüüd ärkas see osa minus otsekui uinunud olekust ja hakkasin end uuesti väljendama kujutava kunsti keeles.»