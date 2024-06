Laulupeokirikus kõlab murdekeelne missa

«Maarja missa Tarto keelen» tellis laulupeoks Tartu linn, et märkida Maarja kiriku tähtsust esimese laulupeo toimumises. Missa on kirjutatud murdekeeles, et fantaseerida eestikeelse jumalateenistuse teemal. Uuenduslik on missas seegi, et oreli ja kellamängu kõrval kõlab torupill, mida mängib õhtusel kontserdil helilooja Margo Kõlar ise. Missat esitavad Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester ja kammerkoor Helü. Käsikelladel on Arsise kellade kooli õpilased, orelil Kadi Toomoja ning solistid Marie Roos ja Rainer Vilu. Dirigeerib Küllike Joosing.