Ballikleitide aeg on möödas, koolilõpetajad eelistavad lihtsat ja isikupärast riietust

Osa Tartu abituuriumineidudest on juba end juuksurijärjekorda pannud, nii mõnelgi seisab kostüüm mitmendat kuud kapis ootel. Samas tuleb välja, et noored omavahel kuigi palju lõpurõivaste üle ei arutle – kui, siis ainult nii palju, et kleitide värvid ja lõiked ei kattuks.