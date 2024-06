Anneli Kannus: milleks Tartus opositsioon?

Siiski on Tartu volikogu opositsioonis toimunud mitmeid liikumisi ja nii on Eesti 200 fraktsioon saanud kõige suuremaks fraktsiooniks. Esitatud eelnõude ja umbusaldusavalduste korral on suutnud Eesti 200, EKRE ja Keskerakond omavahel edukalt koostööd teha, juhtides tähelepanu ruumiloome ja linnaplaneerimise kitsaskohtadele. Meie ühised mured on seotud detailplaneeringute menetlemise aegluse ja ebatäpse info esitamisega ning ka segadustega otsustusprotsessides, näiteks Linnutee installatsiooni asukoha valikul.

Eesti 200 fookuses Tartus on laiemalt võttes kaks teemat. Meie mured on selgelt seotud ruumiloomega ning eelarveraha mõistliku kasutamisega. Ruumiloome tähendab meie jaoks nii jalgrattateede võrgustiku arukat ja plaanipärast laiendamist, et inimesed liiguksid linnas rohkem ilma autota, kui ka rohealade säilitamist, et linnainimesel oleks võimalusi nautida varju, vaikust ja rohelust. Samaväärselt oluline on meie jaoks inimeste kaasamine, eelarve pikk planeerimine ja eesmärgipärane kasutamine.