Laulupeo publikusse mahub veel paarsada viimast tahtjat

See, et pidu on kohe välja müüdud, näitab hästi, kui oluline on eestlastele laulupidude traditsiooni ning kui väga vajame kohta, et kokku tulla ja vabadust tähistada, rääkis laulupeo kunstiline juht Küllike Joosing. Laulupeo sünnilinnas kohtub nädalavahetusel kogu Eesti. «Märgiline on seegi, et nii lauljaid, muusikuid kui ka külalisi tuleb Tartusse kokku igast maakonnast,» lisas Joosing.