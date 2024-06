Algab kauaoodatud Emajõe kaldapromenaadi projekteerimine

2016. aastal tehtud eskiislahendus Karlova ja Väike-Turu sadamate vahelisel alal on mitmekesine, vahelduvad muru- ja kivikattega alad, samuti on erinevaid astmestikke. Ette on nähtud kohvikud ja lastele atraktsioonid. Täna edukaks tunnistatud projekteerija peab aluseks võtma selle, pea kümme aastat tagasi tehtud maastikuarhitektide lahenduse.

Foto: OÜ Kino Maastikuarhitektid