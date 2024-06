Nüüd on tööd jõudnud nii kaugele, et vana katusekate on maha võetud ning täna pärastlõunal laiutas katuses hiiglaslik auk. Veel vahetatakse välja katuse kandekonstruktsioonide kulunud osad, paigaldatakse aluskate, uus roovitis ning seejärel juba uus valtsplekist katusekate koos katusetarvikutega.

OÜ Rainter juhatuse liige Raido Kübar kinnitas, et tööd on graafikus ning lapsed saavad õigel ajal tagasi koolimajja. «Lepingu järgi on meil aega septembri keskpaigani, aga praegu on selge, et augustis saame suuremate töödega ühele poole,» rääkis ta. Septembrisse jäävad mõned väiksemad katusealused elektritööd.