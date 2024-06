Geoloogid uurivad Süku projekteerimiseks Emajõe põhja

Kultuurikeskuse juht Aavo Kokk ütles, et enne igat suurt ehitust on tarvis teada, mida arendatava ala maapind endas peidab – nii saavad projekteerijad teabe, milliseid asjaolusid tuleb arvestada vaiade ja teiste kandekonstruktsioonide tegemiseks.

«Emajõe servale on muidugi varem ehitatud küll ja veel. On nii kaubamaja kui ka Kvartal. Nendest ehitustest teame, et ühel hetkel tuleb liivakivi vastu,» märkis Kokk.