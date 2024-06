«Väike segadus on, enamus hääletas Martini poolt, aga paljud jätsid ka hääletamata,» vahendas Sööt meeleolusid Jõhvis peetud kongressilt, kus EKRE esimeheks valiti ainus kandidaat Martin Helme. «Minu otsus lahkuda on kindel, EKREs tekib juba selline autoritaarne valitsemine, kus esimees paneb ennast ise paika, ise paneb paika ka aseesimehed. See on juhtimisstiili muutus, mis ei meeldi.»