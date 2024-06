Märt Meesak: maksud vaestele ja toetused rikastele

Majanduslik seis ei ole Eesti riigis kiita. Juba teist aastat järjest on majandus languses. Valitsuses on ette võetud kärpeplaanid. Igati õige tegevus, kui suuremat pilti osata näha. Enne küll tehti maksutõusud ära ja alles siis jõuti suure kisa ja kära saatel kärbeteni, kuid parem nüüd, kui mitte üldse. Kärpimine aga ei taha kuidagi hästi minna, sest poliitilist tahet ja arusaamist asja tõsidusest ei näi veel tekkinud olevat. Hakkab küll hiljaks jääma ja kaotatud on palju väärtuslikku aega, kuid saame ainult loota, et terve mõistus lõpuks ikkagi võidab.