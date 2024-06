30 aastat tagasi visandatud sõprusleping Tartu ja Tampere lõviklubi vahel sai lõpuks allkirjastatud

«See oli tegelikult juba 1995. aastal ette valmistatud leping ... Miks see aga tookord sõlmimata jäi, ei mäleta enam keegi,» kommenteeris sündmust LC Tartu Tamme klubi sekretär Gunnar Leht.

«Soome lõvivendadel on nüüd kindel plaan tulla meile septembris külla ja kindlasti on meil teineteiselt mõndagi õppida.»

Seni on ühistel kohtumistel peale söömise, joomise ja lobisemise viidud end alati kurssi paiga ajalooga, tutvutud kohalike vaatamisväärsustega ja vaadatud näitusi. Viimane kord Tamperes olles käidi koos uudistamas ajaloolist linnasauna, mis on üks vana suitsusaun ühe maalilise järve kaldal.

LC Tartu Tamme on 2000. aastast toetanud Tartu kristlikku noortekodu, korraldanud selleks 19 heategevuskontserti Tartu Peetri ja Tartu Pauluse kirikus ning ERM-is. Kinkinud noortele muusikahariduse edendamiseks elektriklaveri, elektroakustilised kitarrid ja viiuli, käinud sügiseti aiandites õunu korjamas.

LC Tampere Amuri klubi viimastest tegemistest meenus klubi sekretärile aga andekas pianist Sauli, kelle muusikaõpinguid on tamperelased toetanud ja kelle esinemist on ka tartlased saanud tunnistada. «Noore muusiku repertuaar on peamiselt klassikaline, kuid kaasalaulmiseks mängis ta tol korral meile heal meelel hoopis Soomes tuntud laulurepertuaari.»