GALERII Laulupeo tuli süttis tulerauast, sealt pääses tõrvikusse ning siis kastirattaga alla linna

Siis kõneles Tartu linnapea Urmas Klaas, kes rõhutas, et laulupeo tuli on vanem kui Eesti riik – esimese laulupeo tuli süttis sealsamas juba 155 aastat tagasi.

Kuidas üks niisugune traditsioon aga kestab, küsis linnapea. Ja vastas ise, et see saab kesta ainult siis, kui ka suurte pidude vahel jätkuvad proovid ja kontserdid, kui lauljad tunnevad noodikirja ja tantsijad ei unusta samme ning kui märgatakse ja tunnustatakse tantsujuhte ja kooridirigente. «Selleks aga, et see nii jääks, tuleb kõigil kokku hoida, vaid sel viisil püsib laulupeo tuli igavesti,» sõnas Urmas Klaas. «Elagu Eesti!»