GALERII Tipust Topini jooksjad jõudsid Munamäelt õnnelikult Tartusse, Postimehe tiim silkab kiiremini kui plaanis oli

Jüri Saar on jooksurahva seas teada kui innukas maratoonar ja tema puhul pole imestada, et ta end igale jooksule regab, korraldatagu see Maarjamaal või mõnes välisriigis.

Näis, mis Tartu Postimehe peatoimetajast Rannar Rabast esmaspäevaks järele on jäänud. Foto: Margus Ansu

Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Rabal on Tipust Topini katsumus aga päris esimene, see-eest on ta terve elu rahvatantsu löönud ja mõnikord ka ümber Viljandi järve vudinud. Oma eesseisvale öödistansile mõeldes näis mees üllatavalt entusiastlik.

Ees öövahetused

Tartu Postimehe küljendaja-kujundaja Lii Ranniku on Tipust Topini rajal teist korda. Millegipärast kinnitas, et sel aastal tunneb ta end treenitumana kui muidu, kuna sellised üle 10 kilomeetri pikkuseid distantse teeb ta nädalas niisamagi mitu korda ja ainult oma lõbuks. Kui tavaliselt jookseb kord üht, ja siis teist Emajõe kallast pidi, siis nüüd näis ta olevat õnnelik selle üle, et saab joosta muudelgi mõnusatel maastikel. Mida, tõsi küll, öövahetuses eriti avaralt ju ei hooma.

Postimehe peatoimetaja asetäitja Aivar Reinap osaleb seitsmendat korda ja hoiab ennast vormis vähemalt viis korda nädalas treenides. Tema on teinud Postimehe tiimile ka hüpoteetilise plaani, et kui kiiresti nad punktist A punkti B ja sealt edasi kuni 30. punktini, mis on Tallinnas Pirital, välja jõuavad. Reinap tegi plaani arvestusega, et oleks mõnus joosta ega peaks viimase peal silkama.

See hüpoteetiline plaan ei pea aga kuskiltki otsast, aga see ongi hüpoteeside nõrk külg. Postimehe jooksjad on rajal juba ligi poolteist tundi oma plaanist kiiremad olnud; mis sa ära teed, võiks nüüd käsi laiutades küsida!

Reinap tunnistas ise ka, et kuigi võistlema ei pea, siis rajal olles tuleb see võistlemise tunne natuke sisse. Adrenaliin lööb üles, ja kui mõnele eesjooksjale järele jõuad, tervitad teda, ja tuhised uhke tundega mööda.

Tipust Topini peakorraldaja Sten-Eric Uibo kinnitas, et tänane päev on jooksjatel kõigil hästi läinud, ebaõnn pole kedagi tabanud, ilm on olnud just paras, on nähtud päikest ja pilve, aga mitte liigselt kuuma ilma ja sadanud ka ei ole.