GALERII ja VIDEO Vaata proovi! Viimased näpunäited Pariisi koorile, kuidas laulda eesti publikule Tormist

«Voilà,» ütleb dirigent Ingrid Mänd, ja lauljad naeratavad talle vastu. Prantsuse keeles võib «voilà» tähendada kõike. Et palun, et töö ongi tehtud, et liigume edasi ja just seda ma soovisin. Igal juhul paistis see «voilà» nii, et esinejad on õhtuseks kontserdiks valmis ja dirigent niisamuti.