ERMis saab kuulda arutlusi hõimurahvaste saatusest ja näha soome-ugri filme

Keeleteadlase Tõnu Seilenthali ettekande pealkiri on «Ei saa me läbi Ugrita».

Seminari fookus on muu hulgas Venemaa agressioonil Ukrainas ning sellel, kuidas sõda mõjutab soome-ugri kogukondi nii Venemaal kui ka Eestis.

Putini režiim on mobiliseerinud peamiselt Venemaa maapiirkondade inimesi ja see on mõjutanud niigi kahanevaid ja identiteedikriisis ning venestuvaid vähemusrahvuste kogukondi, ka soomeugrilasi. Soome-ugri rahvad loobuvad oma keelest ja kultuurist ning nende arv väheneb.