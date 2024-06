LISATUD GALERII Hõbekajakapoeg: lähme kõnnime plekkkatuseid mööda

Aga raske on elada mureta ja keeruline olla küsimata, kuidas linnulaps seal üksi hakkama saab. Kas emalind nii koguka poja eest veel hoolitseb? Ja kui see pojake peaks komistama või libisema, siis vist kukub tänavale surnuks. Ise nii udusuline ...

Tartu ülikooli linnuökoloog Marko Mägi sõnul saavad hõbekajaka pojad lennuvõimeliseks umbes 45 päevaga. Sel sellil, kes pildil, on esimesest lennust puudu vast nädal, arvab ta. Võib-olla rohkem.

Loperdab kui sassis nööridega langevari

«Kuid samas ei kuku ta ka kivina tänavale. Neis tiibades on juba omajagu jõudu ja suledki on parajalt pikad,» kirjeldas Marko Mägi. «Ta ajab tiivad laiali ja loperdab maapinna poole nagu sassis nööridega langevari.»

Ka süüa see kajakapoeg katuselt ise ei saa – selle toovad talle kindlasti veel vanemad, lisas linnuökoloog. Toitmine käib kiiresti ja see ei pruugi silma jääda, kui inimene oma toas vahepeal ka muude asjadega tegeleb.

«Muidugi proovib nii suur poeg püüda katuselt ise samuti kõike, mis toitu meenutab, näiteks putukaid, kuid sellest ta vaevalt kõhu täis saab, loota tuleb siiski vanemate hoolele,» selgitas Marko Mägi edasi. «Vee saavad linnupojad reeglina toidust, kuid kui katusel on lompe, aitavad ka need. Kui vanemad toidavad poega rämpstoiduga, siis on vee saamine toidust keerulisem.»