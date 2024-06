GALERII Mida näeb proovis? Tantsijate ind muudkui kasvab, säragu päike või sadagu vihma

Mis õnnetantsu puutub, siis selle koreograafia on välja mõelnud Kristel Maruste, ning see tants käib nii, et väiksed tantsijad kohtuvad loo lõpus vanaemade ja vanaisadega, kes samuti on tantsijad, ning kõik lapsed saavad korralikult kallistatud. Õnne mõistet on raske lahti seletada, aga kui üks laps saab lähedaseks oma vanavanematega, siis on maailm kindlasti õnnelikum paik.