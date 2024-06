Lammutatud ühiselamu asemele tekkis kummaline betoonist karp

Betoonkarp oli muinsuskaitseameti nõue, et säilitada ühiselamust alles jäänud täisvõlv keldrit, selgitas Luua metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu. «Muinsuskaitse nõudis selle säilitamist ning see oli nõuetekohane ja ka visuaalselt mõistlik lahendus,» ütles ta.

Mullu ühiselamu lammutamise ajal vahendas Luua metsanduskooli kommunikatsioonijuht Kairit Prits, et endise ühiselamu asemele on kavas rajada väliõppeklassid ja vabaajaala. Praegu on see plaan pausile pandud.