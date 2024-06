Rüütli tänava vanad pingid lähevad taaskasutusse Waldorfi kooli juures

Tartu haljastus- ja puhastusteenustuse juhataja Eda Põldma rõõmustas juba mõni aeg tagasi selle üle, et Waldorfi kool soovis neid pinke. Rõõm oli sellest, et pingid on east hoolimata tugevad ja saaksid kasutusse poolavalikku kohta.

Linnavalitsuse tellimusel Rüütli tänava vanad pingid uute vastu vahetanud OÜ Lõunalaaned juhataja Valdek Tagel ütles, et just neljapäeval said seitse pinki kooli juurde. Kuidas need seal üles pannakse, on juba kooli teema.

Tagel on varem kommenteerinud, et nende pinkide puhul ehmatab asjaolu, et maasse kinnitamiseks on vaja tugevat alust, mille tegemine on kulukas. Niisama ühest kohast teise tõsta neid ei saa.

Pinke on laos hoiul aga veel terve hulk, tänaval oli neid 30 tükki. «Minu käsi neid vanametalli viima ei tõuse,» lausus Tagel.

Ta kordas, et Rüütli tänavale loodud pinkide konstruktsioon on väga tugev. «Tänavapuhastuse auto sõitis otsa, auto kahju oli 3000 eurot, pingil tõmbas ainult kuus polti maa seest välja, pink jäi terveks,» meenutas ta. Seevastu uutest pinkidest esimesel on jalad juba kõveraks sõidetud, sirgeks painutada neid ei saa. Uued jalad maksaksid 380 eurot, aga kes maksab, ei ole selge.