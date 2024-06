Kunstimuuseum viis kokku Eestist ja Ukrainast sõjakeerises lahkunud kunstnike teosed

Näituse kuraatorid Kadri Asmer ja Ingrid Sahk olid näitust kavandades seadnud endale kaks peamist küsimust: mis tähendus on kunstiteostel, mis on loodud pärast sunnitud lahkumist kodumaalt, ning kas on võimalik leida ühisosa teostes, mis on loodud sõja taustal peaaegu 80-aastase vahega.