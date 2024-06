«Juuniküüditamisega viidi Eestist Siberisse üle 10 000 eestimaalase. Seda on sama palju, kui varsti algaval laulupeol Tartus on esinejaid. Me ei unusta neid inimesi ja me mäletame,» ütles linnapea Urmas Klaas mälestustseremoonial.