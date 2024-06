Tartu ülikooli sihtasutust hakkab juhtima riigikogulane Andres Sutt

Uue esimehe Andres Suti sõnul on kõrgtasemel haridus osa eestlaste väärtusruumist. «Näen sihtasutuse nõukogu ühe olulise ülesandena selle väärtusruumi hoidmist. Me aitame annetajate abiga andekatel noortel keskenduda õpingutele, et mitte ühelgi neist ei jääks haridustee katki rahapuuduse tõttu ning investeerime sel viisil tugevasse akadeemilisse järelkasvu. Mul on hea meel, et nõukogus on esindatud eri valdkondade kompetents ja rahvusvaheline kogemus, et järgmisel neljal aastal sihtasutust suunata ning ülikooli ja annetajate abiga tegevusmahtu kasvatada,» lisas ta.