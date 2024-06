Viiendik eestlasi jääks nälga vähem kui kuu ajaga

Eestis on töötuid 7,8 protsenti, ühtekokku pea 49 000 tööealist inimest, aasta tagasi oli see protsent 6,7. Hea uudis on see, et Tartus oli sel nädalal töötuid 1,7 protsendi võrra vähem ehk 6,1 protsendi juures kokku umbes 5300 inimest. Kuid siiski on ka Emajõelinnas veidike rohkem tööotsijaid kui täpselt aasta tagasi, nentis töötukassa Tartu osakonna juhataja Jane Väli.