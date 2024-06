Vaimsete häirete põdejad pakuvad saatusekaaslastele tuge ja nõustamist

Võnnus elav Riina Kenn on sedavõrd suure südamega, et aitab kogemusnõustajana teistel inimestel vaimsete haigustega toime tulla ning tehtud töö eest saadud palga loovutas ta aastaid samuti teiste hüvanguks, elades ise väga tagasihoidlikult.

Kellel on piisavalt julgust, et rääkida oma depressioonist või ärevushoogudest kontvõõrale? Tuleb välja, et selliseid inimesi on Eestis üha rohkem, kes üht või teist vaimset haigust põdenuna on valmis teisi nõustama.