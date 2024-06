Linn kavandab uut vabaujulat, aga raha selleks veel pole

Mehed kiitsid linna plaani kujundada vabaujula moodsamaks sarnaselt teisel kaldal asuva linnaujulaga. «Praegugi on hea, aga siis saab veel parem,» arvas Saar.

Vabaujula arendamise plaane on Tartu linnavalitsusel kavas tutvustada järgmisel teisipäeval. Kui praegu saab vabaujulas autoga sõita kohe päris randa, siis pärast uuenduskuuri enam mitte. Tartu abilinnapea Raimond Tamme saadetud asendiplaanis on näha, et praeguse parkla asemele tuleb hoopis puitlaudis. «Meie siis hakkame ilmselt mujal käima, aga eks peredel oleks ikka hea autoga kohe randa sõita. Ka vanuritel,» arutles Saar.