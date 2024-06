Sel nädalal algasid EKREs muutused. Kuid peale EKRE on sisekliima halvenenud teisteski erakondades. Mõni aeg tagasi ületas uudiskünnist Eesti 200 ja Züleyxa Izmailova erakonnast väljaheitmine. Et poliitika on küllalt vaidlusi tekitav teema, olid mitmed tartlased küll nõus oma arvamust avaldama, aga mitte leheveergudel. Aga on ka julgemaid. Küsis KELLY OLESK