14. juuni on 1941. aasta küüditamise 83. aastapäev, mil on kombeks ühiselt meenutada Nõukogude okupatsioonivõimude tegevuse tõttu hukkunud inimesi. Loomavagunitesse aetud 10 000 mehel, naisel ja lapsel algas kannatusterohke teekond Siberisse. Reedesele leinapäevale järgnevad aga rõõmus laupäev ja veel rõõmsam pühapäev, sest see toob kaasa tantsupeo.