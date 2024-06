Teisipäeval teatas Tartu abilinnapea Mihkel Lees, et lahkub ametist ja siirdub erukindral Ants Laaneotsa asemele riigikokku. Praegu linnavolikogu esimehe toolil istuv reformierakondlane Reno Laidre kinnitas, et erakonnakaaslased on talle abilinnapea kohta pakkunud ning ta on andnud nõusoleku see vastu võtta.